غزل المحلة يقتنص فوزًا صعبًا من سموحة في الدوري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، انتصارًا صعبًا من نظيره سموحة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت مباراة غزل المحلة ضد سموحة بأحداث مثيرة، حيث تعرض حارس مرمى المحلة عامر عامر لإصابة في الدقيقة الثامنة، ليغادر ملعب اللقاء متأثرًا بإصابته، ويحل بدلًا منه الحارس البديل أحمد النفراوي.

مباراة غزل المحلة ضد سموحة

تبادل لاعبو غزل المحلة وسموحة الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، حتى بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الأول.

وكاد محمود صابر أن يضع سموحة في المقدمة بهدف في الدقيقة 34، وذلك بتسديدة صاروخية ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى فريق غزل المحلة.

هدف التونسي محمد علي بن حمود

وسجل التونسي محمد علي بن حمودة هدف غزل المحلة في الدقيقة 36 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله أحمد فوزي، ليتقدم زعيم الدلتا على الفريق السكندري بنتيجة 1-0 في شوط المباراة الأول.

في الشوط الثاني، ضغط سموحة بقوة على مرمى غزل المحلة لإدراك التعادل، لكن دون جدوى، بعد تصديات حارس زعيم الفلاحين لكرات الفريق السكندري لتعديل النتيجة.

غزل المحلة بالمركز الرابع

بتلك النتيجة، انتزع غزل المحلة 3 نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، قفز بها إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند 20 نقطة في المركز الخامس.