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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالفيوم.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب شخصان، منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، على طريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية الكعابي القديمة، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد تلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الفيوم سنورس الزراعي، ووجود مصابين. 

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارتين ملاكي بطريق الفيوم سنورس الزراعي عند مدخل قرية الكعابي القديمه بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم البعض مما تسبب في إصابة: " أحمد .ع" قائد السيارة الأولى، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"ايات .م .ع "، قائد السيارة الثانية، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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