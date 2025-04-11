إصابة أحمد عبدالقادر في تعادل قطر مع الشحانية بالدوري القطري

تعادل فريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبدالقادر، مع مضيفه الشحانية بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد سحيم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري القطري.

تواجد أحمد عبد القادر أساسيًا في تشكيل قطر أمام الشحانية، ولعب المباراة حتى الدقيقة 48، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مباراة الشحانية ضد قطر

افتتح بيلي فان أمرسفورت التسجيل في مباراة الشحانية ضد قطر، إذ تقدم للأول بهدف في الدقيقة 17، قبل أن يدرك سباستيان سوريا التعادل لرفاق أحمد عبد القادر في الدقيقة 37 من صناعة الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وتلقى فريق قطر ضربة مبكرة خلال الشوط الثاني من مباراته ضد الشحانية، حيث تعرض أحمد عبد القادر، لإصابة اضطرته لمغادرة أرضية الملعب، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أرقام أحمد عبدالقادر

بذلك، خاض أحمد عبد القادر 15 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وانضم أحمد عبدالقادر إلى قطر القطري قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

بتلك النتيجة، وصل رصيد قطر إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع الشحانية رصيده إلى 24 نقطة في المرتبة الثامنة.