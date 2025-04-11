نوح غالي: مصر لن تُحارب إلا لحماية أمنها القومي

قال الإعلامي نوح غالي، إن الحرب في قطاع غزة أصابت الجميع بالحزن، ولفتت أنظار العالم أجمع إلى العنف الذي يحدث ضد الشعب الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال، نظرًا للمأساة الإنسانية التي تحدث في القطاع.

دعوات متزايدة لجذب مصر إلى الحرب

وأضاف "غالي"، خلال تقديمه برنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك دعوات متزايدة لجذب مصر إلى الحرب، وقبل الحديث عن هذا الأمر من الضروري طرح العديد من الأسئلة تتمثل في: هل من مصلحة مصر الدخول في صراع؟ وما دور مصر في الأزمة في قطاع غزة؟

وأوضح أن مصر لن تُحارب إلا لحماية أمنها القومي فقط لا غير، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحًا للجميع، مشددًا على ضرورة وجود وعي كامل بخطورة دخول مصر في حرب في المنطقة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الأزمة في قطاع غزة مستمرة منذ سنوات عديدة، وليست وليدة اللحظة.

نوح غالي: البعض يُريد إقحام مصر في الحرب مع دولة الاحتلال

ولفت إلى أن البعض يُريد إقحام مصر في الحرب مع دولة الاحتلال، معقبًا: "مصر دولة كبيرة وعظيمة، وهي قلب العالم العربي النابض، وأحد الأعمدة الاستراتيجية في المنطقة، ودور مصر الأساسي هو الوساطة ودعم السلام والاستقرار وليس الحرب".