محامٍ: الابتزاز الإلكتروني جريمة دخيلة على المجتمع المصري

قال المستشار ناجي حجاج أبوزيد، المحامي بالنقض، إن التطور التكنولوجي أنتج نوعًا سيئًا من الجرائم التي تُسمى بجرائم تقنية المعلومات، وتحدث بسبب استغلال الجاني الضحية أو المجني عليه بطريقة غير مشروعة من خلال استخدام صور أو تسجيلات أو أي شيء يخص البيانات الشخصية للضحية بغرض الحصول على أموال أو منافع مادية أو غير مادية.

محام: ضعاف النفوس يستغلون البيانات والمعلومات الشخصية لتحقيق بعض المصالح

وأضاف "أبوزيد"، خلال لقائه مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن القانون عالج ظاهرة جرائم تقنية المعلومات، وشدد على عقوبة ارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم دخيلة على المجتمع المصري، لكن للأسف يتعرض لمثل هذه الجرائم كافئة فئات المجتمع، خاصة الشخصيات العامة.

وأوضح أن ضعاف النفوس يستغلون البيانات والمعلومات الشخصية لتحقيق بعض المصالح، خاصة إذا كانت هذه البيانات تخدش حياء المجني عليه، ويخشى من الإفشاء أو التشهير بهذه البيانات بسبب مكانته الاجتماعية في المجتمع.