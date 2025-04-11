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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محامية: ظهور الأطفال على مواقع التواصل نوع من الإتجار بالبشر

نهى الجندي، المحامية
نهى الجندي، المحامية والمتخصصة في الشؤون الأسرية
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قالت نهى الجندي، المحامية والمتخصصة في الشؤون الأسرية، إنها تُنادي بصدور قرار بمنع ظهور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الكثير من الأمهات يستخدمن الأطفال لزيادة التربح من خلال زيادة المشاهدات. 

 

سيدة تحصل على حكم بالسجن 7 سنوات بسبب الإتجار بأطفالها

وأضافت "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك فيديو منتشرا لسيدة تُطعم الطفل بصورة مُريبة، وقد تضعه بالقرب من النار، مشيرة إلى أن هذا يُعتبر نوعًا من الإتجار بالبشر.

ولفتت إلى أن هناك سيدة حصلت على حكم بالسجن 7 سنوات، بسبب الإتجار بأطفالها، موضحة أن هذه الظاهرة ظهرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالكثير من السيدات التي لا تُقدمن أي محتوى تقوم بتقديم الروتين اليومي، أو تُتاجر بمرض نجلها المريض وخلافه. 

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