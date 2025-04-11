أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 11 إبريل 2025

ارتفع متوسط سعر الخضراوات والفاكهة مع نهاية تعاملات اليوم 11 إبريل 2025 داخل سوق العبور للجملة بمقدار يتراوح بين 5 و10 جنيهات بحسب الأصناف المختلفة.
سعر الطماطم والبصل
سجل سعر كيلو الطماطم 9 جنيهات والبطاطس 6.5 جنيه والبصل الأبيض 11 جنيها والبصل الأحمر 10.5 جنيه والكوسة 8 جنيهات والجزر 5 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا والباذنجان
سجل سعر كيلو الفاصوليا 22 جنيها والباذنجان البلدي 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 14 جنيها والفلفل الرومي البلدي 15 جنيها للكيلو والفلفل الحامي البلدي نحو 25 جنيها والفلفل الألوان 45 جنيها.
الملوخية والخيار
وصل سعر كيلو الملوخية نحو 14 جنيها للكيلو والخيار الصوب 8 جنيهات للكيلو والخيار البلدي 8 جنيهات للكيلو والبامية 75 جنيها و البازلاء بـ14 جنيها والسبانخ 10 جنيهات والقلقاس 15 جنيها للكيلو.
وصل سعر كيلو البطاطا 9.5 جنيه والثوم 25 جنيها واللفت 5 جنيهات للكيلو والبنجر 8 جنيهات وورق العنب 30 جنيها والكرنب 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيه للواحد والبروكلي 14 جنيها للواحدة.
سعر الفاكهة
الفاكهة أظهرت استقرارا داخل تعاملات سوق العبور.
سعر البرتقال واليوسفي
سجل سعر كيلو البرتقال أبوسرة 26 جنيها للكيلو والبرتقال الصيفي 17 جنيها واليوسفي 25 جنيها والكيموكوات 25 جنيها والجريب فروت 21 جنيها.
الليمون والتفاح
سعر كيلو الليمون البلدي 90 جنيها والليمون الأضاليا 35 جنيها والعنب المستورد 120 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والتفاح الجولدن 80 جنيها والتفاح السوري اللبناني 80 جنيها للكيلو.
سعر البلح
بلغ سعر كيلو البلح الرملي 20 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة 20 جنيها والجوافة 24 جنيها والكانتلوب 14 جنيها والفراولة 25 جنيها للكيلو.