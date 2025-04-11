تحت شعار "التواصل وتخطي الحواجز".. افتتاح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية الثلاثاء

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عودة ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، بعد غياب دام تسعة عشر عامًا.



ويفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع وأعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار، مع عدد من قيادات الوزارة والسادة سفراء الدول المشاركة، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء ١٥ أبريل ٢٠٢٥ بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.



ويشارك في دورته السادسة المرتقبة ما يزيد على مائتي فنان يمثلون ثلاث وثلاثين دولة، بما يقرب من ٣٥٠ عملاً فنياً، كما تكرم الدورة المرتقبة سبعة من كبار الفنانين في مجال الحفر، هم: مجدى قناوي، مجدى عبدالعزيز، مدحت نصر، عوض الشيمى، عبدالوهاب عبدالمحسن، صلاح المليجي، حمدي أبوالمعاطي.



وبهذه المناسبة يتشرف كل من الدكتور وائل عبدالصبور قوميسير عام الترينالي، والدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري، بدعوة الفنانين والنقاد والجمهور لحضور الافتتاح.