وزير الخارجية السوداني: الانتصارات الأخيرة أفشلت مؤامرة القضاء على البلاد

قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إن الانتصارات الأخيرة قد أعادت السودان إلى طريق العودة، حيث عادت الدولة السودانية إلى أحضان أبنائها، مؤكدًا أن هذه الانتصارات ساعدت في تفكيك وتدمير المؤامرة التي كانت تهدف إلى القضاء على الدولة السودانية.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المؤامرة كانت تتمثل في محاولات الميليشيات المتمردة التي كانت تتحدث عن القضاء على «دولة 1956»، وهي الدولة التي تأسست بعد استقلال السودان.

مؤامرة خطيرة جدًا ضد السودان

وأشار الدكتور علي يوسف إلى أن هذه كانت مؤامرة خطيرة جدًا ضد السودان، لكن بفضل عزيمة الشعب السوداني والجيش في «معركة الكرامة»، تمكنت البلاد من تحقيق انتصارات رغم الصعوبات العديدة التي مرت بها.

3 مراحل صعبة مرت الحرب بهم

وأضاف أن الحرب نفسها مرّت بثلاث مراحل صعبة قبل الوصول إلى هذه المرحلة الحالية التي يشهد فيها السودان انتصارًا عظيمًا.