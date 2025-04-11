الدوري القطري.. تعادل إيجابي يحسم مباراة الوكرة والغرافة في غياب حمدي فتحي

تعثر فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، أمام ضيفه الغرافة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري القطري.

شهدت مباراة الوكرة ضد الغرافة غياب حمدي فتحي عن صفوف النواخذة؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

مباراة الوكرة ضد الغرافة

افتتح فريق الوكرة التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه فريد بولاية، ليمنح فريقه الأسبقية في الشوط الأول.

ونجح الغرافة في تعديل النتيجة سريعًا في الدقيقة 29 عن طريق نجمه الجزائري ياسين براهيمي، قبل أن يحاول الفريقان خطف هدف الفوز في الشوط الثاني، لكن محاولاتهما باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

أرقام حمدي فتحي

شارك حمدي فتحي في 20 مباراة مع الوكرة هذا الموسم في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

المركز الثالث

بهذا التعادل، رفع الوكرة رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما عزز الغرافة موقعه في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.