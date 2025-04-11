وزير الخارجية السوداني: انتصاراتنا أعادت الأمل وأجهضت المؤامرات

قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إن قناة «القاهرة الإخبارية» تُعد واحدة من القنوات التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل السودانيين، ويُظهرون لها الكثير من التقدير، وذلك بسبب مواقفها الإيجابية تجاه القضايا السودانية.

قناة القاهرة الإخبارية منبر يُعبّر عن الاهتمام بما يتعرض له السودان

وأشار يوسف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قناة القاهرة الإخبارية كانت دائمًا منبرًا يُعبّر عن الاهتمام بما يتعرض له السودان من مؤامرات، واعتبرها واحدة من القنوات التي تدعم القضايا السودانية.

السودان يمر بمرحلة مفصلية

وأضاف أن السودان يمر في هذه المرحلة بمرحلة مفصلية، حيث كانت المؤامرة التي حُيكَت ضد البلاد والشعب السوداني على وشك تحقيق أهدافها.

عودة إلى طريق الأمل

وأكد يوسف أن ما شهدته السودان من تدمير شبه كامل للبنية التحتية، خاصة في الخرطوم، وكذلك الانتهاكات غير المسبوقة ضد الشعب السوداني، كان يشكل تحديًا كبيرًا، ولكن بفضل الانتصارات الأخيرة، استطاع السودان أن يعود إلى طريق الأمل، ما يفتح المجال لعودة الوطن إلى موقعه الصحيح.