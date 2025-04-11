تريزيجيه يصنع هدفًا والريان يمطر شباك الشمال بخماسية بالدوري القطري.. فيديو

حقق فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، فوزًا عريضًا على مضيفه الشمال بخماسية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الخور، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري القطري.

شارك تريزيجيه في مباراة الشمال ضد الريان أساسيًا، ولعب المباراة حتى الدقيقة 82، كما صنع هدفًا من خماسية الرهيب في مواجهة اليوم.

مباراة الشمال ضد الريان

شهدت مباراة الشمال ضد الريان سيطرة هجومية واضحة من جانب رفاق تريزيجيه، الذين استغلوا أخطاء دفاع الشمال بتسجيل خمسة أهداف.

وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح الريان، عن طريق جوليان دي سرت في الدقيقة الثامنة من صناعة تريزيجيه.

وأدرك بغداد بونجاح التعادل لفريق الشمال في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله نعيم السليتي الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتأخر زملاء تريزيجيه بنتيجة 1-2.

وفي الشوط الثاني، سجل عمر علي هدف الشمال الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يحقق الريان ريمونتادا مثيرة، جاءت بتوقيع جوليان دي سارت والبرازيلي روجر جيديس (هاتريك) والإيراني أوميد إبراهيم "لاعب الشمال" بالخطأ في مرماه، في الدقائق: (8 و42 و57 و86 و90+15).

أرقام تريزيجيه مع الريان

بذلك، خاض تريزيجيه مع الريان 17 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم محمود حسن تريزيجيه إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

بتلك النتيجة، رفع فريق الريان رصيده إلى 30 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد فريق الشمال عند 29 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.