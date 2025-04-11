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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية الضغط الدولي على الاحتلال لوقف حرب الإبادة

التهجير القسري
التهجير القسري
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية محمد مصطفى، أهمية تفعيل الضغط الدولي على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإفشال مخططات التهجير القسري.

جاء ذلك في رسالة خطية بعثها مصطفى لنائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، سلمه إياها سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، خلال لقائه معه في مقر الوزارة، بالعاصمة العراقية بغداد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتطرق الرويضي خلال اللقاء إلى الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مثمنًا المساعدات المقدمة من العراق للشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد حسين موقف العراق الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تجسيد دولته المستقلة، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية دعمًا لفلسطين، ورفضًا لكل أشكال الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.

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