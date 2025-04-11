التعليم تُعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبًا.. والاتجاه لاستبعاد إشراك الجامعات

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025، المقرر انطلاقها رسميًا يوم الأحد 15 يونيو المقبل.

الاتجاه لاستبعاد الجامعات من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

بحسب مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحدثت لـ"البوابة نيوز"، فإن الاتجاه بنسبة كبيرة هو عدم عقد أي لجان امتحانية للثانوية العامة 2025 داخل مقرات الجامعات، لأن قرابة 80٪ من الجامعات لم تبد استعدادها نظرا لعدم توافق مواعيد الامتحانات داخل عدد من كلياتها.

تخصيص لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدارس فقط

وقال المصدر، سوف تُخصص اللجان في المدارس فقط لجميع طلاب الثانوية العامة، لضمان تكافؤ الفرص وسهولة التنظيم، وسيتم تأمين الامتحانات بشكل كامل، وهو ما سيعلن تفاصيله بالمؤتمر الصحفي.

في السياق ذاته كانت قد أعلنت بعض الجامعات استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025، جاء ذلك في إطار المذكرة الواردة من د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، التي تدعو إلى إشراك الجامعات في المساهمة بالأماكن المتاحة للطاقة الاستيعابية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.

الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.