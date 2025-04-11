سعر الدولار اليوم 11 إبريل 2025

ثبتت أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 إبريل 2025، داخل السوق الرسمية للعملة.

ويشهد الجهاز المصرفي منذ نهاية تعاملات أمس الخميس؛ اغلاقا للعمل بالتزامن مع تعطل العمل بالبنوك لتطبيق الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم

كان البنك المركزي المصري قد ثبت متوسط سعر الدولار عند 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، و50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان.

متوسط السعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي، و51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية و 51.22 جنيها للشراء و51.32 جنيه للبيع في قطر الوطني QNBو51.23 جنيها للشراء و51.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول، و51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي،العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB"، و51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، HSBC".

أعلى سعر

فيما وصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم 51.3 جنيه للشراء و 51.4 جنيه للبيع في بنوك "نكست، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".