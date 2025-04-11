تدخل طبي عاجل ودقيق.. إنقاذ شابة من اختناق القلب بمستشفى شرق الإسكندرية

نجح الفريق الطبي بقسمي الطوارئ وعناية القلب بمستشفى شرق المدينة التابعة لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، في إنقاذ حياة مريضة شابة كانت تعاني من اختناق القلب (Cardiac Tamponade)، وذلك تحت قيادة د. عبدالله الفرماوي، مدير المستشفى، وذلك في إطار توجيهات أ.د. مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالتركيز على تقديم خدمات طبية طارئة ومتميزة لجميع المرضى، وبمتابعة وإشراف د. ميرفت السيد مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية.

تفاصيل الحالة الصحية

وكانت المريضة، البالغة من العمر 34 عامًا، قد وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ضيق تنفس شديد وهبوط حاد في ضغط الدم، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والتقييم الطبي اللازم من قِبل فريق الطوارئ.

وأظهرت الفحوصات باستخدام جهاز السونار (Point of Care Ultrasound) وجود تجمع كبير من السوائل حول القلب، ما تسبب في ارتشاح قلبي وضغط على عضلة القلب أدى إلى حالة اختناق قلبي خطيرة تتطلب تدخلاً فوريًا لإنقاذ الحياة، حيث إن التأخر في التعامل مع هذه الحالة قد يؤدي إلى توقف عضلة القلب.

تصريف نحو 1.5 لتر من السائل النزفي

وأوضحت د. ميرفت السيد أن الفريق الطبي بقسم الطوارئ، بقيادة د. ريهام كارم محمد أخصائي الطوارئ، وبمشاركة د. بولا سمير أخصائي القلب، قام بإجراء تدخل عاجل لسحب السوائل حول القلب باستخدام تقنية التوجيه بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound-Guided Pericardiocentesis)، حيث تم تصريف نحو 1.5 لتر من السائل النزفي.

وقد أدى هذا التدخل السريع والدقيق إلى استقرار الحالة الصحية للمريضة، التي تم نقلها لاحقًا لاستكمال خطة العلاج تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين.