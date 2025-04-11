غزل المحلة يتقدم على سموحة في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على ضيفه سموحة بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا عل ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت مباراة غزل المحلة ضد سموحة بأحداث مثيرة، حيث تعرض حارس مرمى المحلة عامر عامر لإصابة في الدقيقة الثامنة، ليغادر ملعب اللقاء متأثرًا بإصابته، ويحل بدلًا منه الحارس البديل أحمد النفراوي.

مباراة غزل المحلة ضد سموحة

وتبادل لاعبو غزل المحلة وسموحة الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، حتى بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الأول.

وكاد محمود صابر أن يضع سموحة في المقدمة بهدف في الدقيقة 34، وذلك بتسديدة صاروخية ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى فريق غزل المحلة.

وسجل التونسي محمد علي بن حمودة هدف غزل المحلة في الدقيقة 36 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله أحمد فوزي، ليتقدم زعيم الدلتا على الفريق السكندري بنتيجة 1-0 في شوط المباراة الأول.

يحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.