ترامب يدعو روسيا للإسراع في تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، روسيا إلى "الإسراع" في العملية السلمية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى سقوط آلاف الضحايا أسبوعيًا في ما وصفه بـ"حرب عبثية ما كان ينبغي أن تحدث".

وكتب ترامب عبر منصته الخاصة "تروث سوشال": "على روسيا أن تتحرك. هناك عدد كبير جدًا من القتلى، آلاف يموتون كل أسبوع في حرب مروعة وعبثية – حرب لم يكن لها أن تقع، ولم تكن لتقع لو كنت أنا الرئيس!".

ويأتي تصريح ترامب في سياق سلسلة من الدعوات المتكررة التي أطلقها مؤخرًا لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته لإحراز تقدم في مسار المفاوضات.