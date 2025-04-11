ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 اشخاص حاولوا غسل 70 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات بأسيوط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

‏إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ‎الفتح بمحافظة ‎أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ(70 مليون جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 أشخاص 70 مليون جنيه اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار بالمواد المخدر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب