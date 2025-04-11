مصر تشارك في المنتدى رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بقونية – تركيا

شارك الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول "تحسين الإنتاجية الزراعية في ظل ندرة الموارد المائية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي"، والذي انعقد بمدينة قونية التركية بمشاركة وزراء الزراعة من عدد من الدول الإفريقية والآسيوية.

وشهد المنتدى حضور وزراء الزراعة من كل من تركيا، السنغال، موزمبيق، كينيا، تونس، أوزبكستان، بوركينا فاسو، النيجر، وموريتانيا، بالإضافة إلى ممثلي منظمة "الإيفاد" وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب

وتناول المنتدى فرص تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ودعم الشراكات الثلاثية في المجالات الزراعية، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.



وشارك مركز البحوث الزراعية في الجلسات الفنية التي عُقدت في اليوم الأول، حيث تم استعراض التجارب الوطنية في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وأطر التعاون الممكنة مع الشركاء الدوليين.

كما أُتيح لرؤساء الوفود في اليوم الثاني فرصة تقديم كلماتهم الوطنية في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، والتي خُصصت لعرض الرؤى المستقبلية حول سبل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

تطوير نظم زراعية resilient في مواجهة التغيرات المناخية

واختُتم المنتدى بإصدار "بيان نوايا" يمثل مخرجات الاجتماع، والذي يعكس التزام الدول المشاركة بمواصلة العمل المشترك من أجل تطوير نظم زراعية resilient في مواجهة التغيرات المناخية والموارد المحدودة.



وأعربت الحكومة التركية، في ختام الفعاليات، عن شكرها وتقديرها للدول المشاركة، مؤكدةً اعتزازها باستضافة هذا الحدث المهم الذي يُعد منصة للتعاون الإقليمي والدولي في القطاع الزراعي.