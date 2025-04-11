استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرق غزة

استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، والمدفعية حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النزاز بالشجاعية.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في الحي، كما أدى القصف إلى اشتعال النيران فيها خاصة شارع المنطار، والمناطق الشرقية من الشجاعية.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا بالقرب من دوار الصفطاوي شمال غزة، فيما أصدر الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة للفلسطينيين شرق خان يونس.