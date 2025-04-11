نادي 6 أكتوبر يتصدر دورة الترقي المؤهلة إلي دوري القسم الثالث

نجح نادي 6 أكتوبر في الفوز على نظيره فريق البراجيل ، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الاولى من مباريات دوره الترقي المؤهلة للقسم الثالث بمنطقه الجيزة.

وتصدر نادي 6 أكتوبر جدول ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط بعد انتهاء مباريات الجولة الأولي من دورة الترقي.

وكان نادي اكتوبر وفريق جينيس قد نجحا في التأهل إلي دورة الترقي من المجموعة التي كانت تضم كل من (أكتوبر - جينيس - ابو رواش - كرداسة - البطل الأوليمبي - منشية البكاري - العربي بدلاور - السليمانية - الماسة - واكاندا).

يذكر أن مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، قد حرص على تكريم جميع رؤساء الاتحادات الرياضية، بعد نجاحهم في الانتخابات التي انتهت 14 ديسمبر الماضي ، حيث شهد الحفل حضور كل رؤساء الاتحادات.