وزارة الرياضة تكذب تصريحات ميدو حول رفض بيع زيزو

كذبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تصريحات أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك التي أدلى بها أمس على قناة “أون سبورت” حول رفض وزارة الرياضة بيع أحمد سيد زيزو في عهد إحدى اللجان إلى نادي الشباب السعودي بمبلغ 8 ملايين دولار.

وقال الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن تصريحات ميدو عار تماما من الصحة وأن بيع اللاعب شأن داخلي.

وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز” أن بيع اللاعب شأن داخلي حتى لو كانت لجنة هي التي تدير النادي، ولا علاقة لوزارة الشباب والرياضة بالأمر.

ملاعب كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة

ومن ناحية أخرى كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ملاعب الدفاع الجوي والكلية الحربية وهيئة قناة السويس جاهزة لاستضافة كاس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر نهاية ابريل الجاري.



وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة إن استاد القاهرة الدولي في الصورة لاستضافة الافتتاح أو نهائي كاس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين وزارة الشباب واتحاد الكرة والشركة المتحدة والجهات المعنية لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر كما هو معتاد فى الآونة الأخيرة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تملكه مصر من بنية تحتية ومنشآت رياضية علي اعلي مستوى جعلت جميع الاتحادات القارية والدولية تتسابق لإقامة البطولات في مصر.