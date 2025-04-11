وزير الخارجية الصيني: لا ينبغي للولايات المتحدة التصرف بتهور

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتصرف بتهور وأنه لا يمكن عكس اتجاه عجلة التاريخ.

وقال "وانج" خلال لقائه مع رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ارتكاب دولة كبرى خطأ التنمر أحادي الجانب هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الاضطراب والفوضى اللذين يخيمان على الساحة الدولية في الوقت الراهن.

وقال وانغ "ما نشهده من تلويح الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بعصا التعريفات الجمركية، يؤكد أنها تضع مصالحها الخاصة فوق المصالح المشتركة لجميع الدول، وتتجاهل النظام التجاري متعدد الأطراف والقواعد المقررة بشكل صارخ"، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يبقى دون حراك إزاء هذا الشأن.

وأوضح أن الصين، باعتبارها عضوة مسؤولة في المجتمع الدولي، تقف صامدة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، وأيضا لحماية المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، لضمان أن الإنسانية لن ترتد إلى عالم تحكمه شريعة الغاب حيث تصبح القوة معيارًا للحق.

وذكر وانغ أن الصين مستعدة لاستغلال الذكرى السنوية الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة كفرصة للتمسك بقوة بالمنظومة الدولية وفي القلب منها الأمم المتحدة، وبالنظام الدولي القائم على القانون الدولي، والعمل مع الدول الأخرى لمقاومة جميع الأعمال الرجعية في العالم بشكل مشترك.