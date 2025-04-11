جامعة المنوفية تحرز تقدما في تصنيف EduRank لعام 2025

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية عن احراز الجامعة تقدما في تصنيف EduRank لعام 2025، مشيرا الى أن جامعة المنوفية جاءت في المرتبة 14 على مستوى الجامعات المصرية من بين 50جامعة مصرية ظهرت في التصنيف ، وحصلت علي المرتبة 73 على مستوى القارة الإفريقية من بين 1104 جامعة افريقية مصنفة ، و المرتبة 3214 عالميًا من بين أكثر من 14 ألف جامعة حول العالم.

وأضاف القاصد أن الجامعة تميزت في عدة مجالات بحثية، حيث احتلت المرتبة الأولى في مصر وإفريقيا في مجال "البلوك تشين والتشفير"، والمرتبة الرابعة في إدارة الأعمال، والتاسعة في الكيمياء،والتاسعة في علم الأحياء ،مؤكدا أن هذا الإنجاز وتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج عمل متواصل وتعاون مشترك لوضع الجامعة على خريطة التصنيفات العالمية فى المكانة التى تليق بتاريخها العريق، وما تضمه من نخبة متميزة من الباحثين، كما يعكس التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة فى التعليم والبحث العلمى، وخطتها لتطوير البحث العلمى، وتقديم برامج أكاديمية تتماشى مع استراتيجية التعليم العالى ورؤية مصر 2030.

وأكد أن الجامعة تسعى فى خطتها الاستراتيجية لتنفيذ عدد من الإجراءات التى تعزز من أدائها الأكاديمى والبحثى، من خلال زيادة دعم المشاريع البحثية والابتكار، وتشجيع الباحثين على النشر فى مجلات علمية ذات تأثير عال، وتعزيز التعاون البحثى مع جامعات ومراكز بحثية دولية، و رفع الوعى بأهمية التقييم الأكاديمى والمشاركة فيه، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقدم الجامعات والمؤسسات البحثية فى التصنيفات العالمية فى جميع التخصصات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ومنسوبي الجامعة بهذا الإنجاز الجديد .

وأوضح الدكتور حاتم سيدأحمد عميدكلية الحاسبات والمعلومات والمشرف علي مركز المعلومات بالجامعة أن تصنيف EduRank تم إنشائه بواسطة الوكالة التعليمية البريطانية الرائدة Net Natives، وتم إطلاق المنصة في الاصل في المملكة المتحدة للمرة الاولى وهي الآن أداة راسخة ومستخدمة على نطاق واسع وهي تستند إلى بيانات تجريبية في قطاع التعليم وتحظى بتقدير كبير عالميا، هو نظام تحليل يقوم بمراجعة عشرات الملايين من المنشورات الأكاديمية التي ألفها علماء في أكثر من 14000 جامعة في أنحاء العالم، حيث يقوم بسلسلة من التحليلات الإحصائية لترتيب الجامعات في مجالات مختلفة بحسب البلد والمنطقة والعالم، يستند الترتيب إلى 3 أجزاء وهي أداء البحث 45%، والشهرة غير الأكاديمية 45%، ودرجة الخريجين 10%.