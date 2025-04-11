فيفي عبده: عمري ما فكرت في الاعتزال وطفولتي كانت قاسية

كشفت الفنانة فيفي عبده عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية ورحلتها الفنية، خلال لقائها بالبرنامج الإذاعي أسرار النجوم تقديم الإعلامية انجي علي.

طفولة قاسية

وصفت الفنانة فيفي عبده طفولتها بـ"القاسية"، حيث بدأت العمل منذ الصغر، وهي في سن العاشرة، وشاركت على المستوى الفني في فيلم الرسالة، وكانت في سن صغيرة، وعانت كثيراً في بدايات حياتها، ولكن الله عوضها بالنجاح والشهرة فيما بعد.

أرفض رقص الرجال في الأماكن العامة

استنكرت الفنانة فيفي عبده بعض نماذج الرجال التي تظهر خلال الفترة الأخيرة، وتقدم فقرات رقص في الأماكن العامة.

وأكدت أن هناك الكثير من مدربين للرقص الشرقي رجال، ولكن خلف الكواليس، ولكن أرفض أن يقدم الرجل الرقص الشرقي في أماكن عامة.

الرقص رياضة ولا أفكر في الاعتزال

نفت الفنانة فيفي عبده عن نيتها اعتزال الرقص خلال تلك الفترة، وقالت أنها لا تفكر في تلك الخطوة مطلقاً، وأنها تحب الرقص وتمارسه طوال حياتها ويمثل لها رياضة.

واوضحت أن قرار الاعتزال لم يراودني ولن يراودني، وأسافر وأدرس الرقص وأحضر المسابقات وأعشق رحلتي معه بكل تفاصيلها.

المشاركة في الموسم الرمضاني

شاركت الفنانة فيفي عبده في الموسم الرمضاني بمسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، زينة، فيفي عبده، والإخراج أحمد خالد موسى.