وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس الصومالي

بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

في مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الصومالي وتمنياته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنا العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

وأشار إلى وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي فى إطار مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، طلب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من الوزير عبدالعاطى نقل تحياته لرئيس الجمهورية، وتقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على كافة الأصعدة، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.