وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش منتدى أنطاليا



التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكداً على موقف مصر الثابت والداعم للسودان الشقيق ولاستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.

وشدد الوزير عبد العاطي على الحرص على مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما.

من جانبه، طلب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني نقل تحياته لرئيس الجمهورية، معرباً عن تقديره الكبير لاستضافة مصر لأعداد غفيرة من الشعب السوداني الشقيق خلال الفترة الماضية، واكد على دعمه لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.