فرقة قصر ثقافة أبوالمطامير تحيي الذكرى السادسة لوفاة الفنان محمود الجندي

أحيت فرقة الجندي للفنون المسرحية بقصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، الذكرى السادسة لوفاة الفنان الراحل محمود الجندي، التي توافق 11 فبراير 2019 بقراءة الفاتحة والدعاء له على قبره.

وسعي الفنان الراحل محمود الجندي، لإقامة قصر ثقافة أبوالمطامير، قبل وفاته في مسقط رأسه وتحقق حلمه بعد وفاته.

كون الفنان الراحل فرقة الجندي المسرحية في بمدينة أبوالمطامير، واختار المواهب بنفسه وقام بتدريبها وتعليمها.

فرقة الجندى المسرحية

وواصلت فرقة الجندي المسرحية، تقديم الأعمال الفنية على مسرح قصر ثقافة أبوالمطامير.

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، إطلاق اسم الفنان الراحل على المسرح داخل قصر الثقافة المُقام على مساحة 1210 أمتار مربعة.

يتكون المسرح، من 3 أدوار تحوي مسرحًا مُجهزًا بأحدث التقنيات، يستوعب 350 مقعدًا، ومنفذًا لبيع الكتب، وقاعة لكبار الزائرين، وغرفة لتصنيع الديكور، وغرفًا للممثلين، ومكتبة عامة، وقاعة المرأة، وقاعة الفنون الشعبية والباليه، وقاعة الفنون التشكيلية، ومكتبة الطفل، وقاعة نادي تكنولوجيا المعلومات، بخلاف 6 غرف لمبيت الفرق والمشاركين بالعروض، والمطعم، والمرسم، وقاعة الندوات، قاعة متعددة الأغراض للحرف البيئية، وأنشطة الطفل.

وفاة الفنان محمود الجندي

توفي الفنان محمود الجندي عن عمر يناهز الـ74 عامًا في يوم 11 أبريل 2019.

شارك الراحل في نحو 100 عمل سينمائي، وحوالي 200 مسلسل.

وُلد الفنان الراحل محمود الجندي في مدينة أبو المطامير عام 1945، حيث نشأ في أسرة متوسطة الحال وتأثر بالفن منذ صغره، وبدأ مسيرته الفنية في مسرح المدرسة، وقدم عرضا أمام وجيه أباظة محافظ البحيرة لينطلق بعدها في عالم الفن.

وشارك الجندي، في حرب أكتوبر 1973، وخدم في سلاح الطيران وشارك في تحرير سيناء.

أهم أعمال الفنان الراحل محمود الجندي

من أشهر أعمال الراحل محمود الجندي، مسلسل دموع في عيون وقحة، وقدم أعمالًا كثيرة في السينما والمسرح، منها أفلام «الغريب» و«المرشد» و«واحد من الناس»، ومسرحيات «البرنسيسة» و«علشان خاطر عيونك».