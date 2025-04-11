غدًا.. فريق سباحة نادي المنيا يشارك في بطولة كأس مصر بالإسكندرية

غادر فريق المنيا الرياضي للسباحة، اليوم الجمعة، متجهاً إلى الإسكندرية للمشاركة في بطولة كأس مصر، والتي تقام داخل نادي سموحة خلال الفترة من السبت الموافق 12 حتى 18 إبريل الجاري.

وأعلن الدكتور محمد تايسون رئيس الجهاز الفني للمنيا، أسماء السباحين المشاركين في البطولة وهم: عبدالرحمن أسامة إبراهيم، محمد أحمد صلاح، يوسف محمود جمعة، محمد عصام الليثي، مالك طارق فائق، أدهم أيمن إسماعيل، بدر محمد بدر، إياد إبراهيم الدسوقي، مهند ابو السعود انور، بيتر أشرف حنا، عبد الرحمن وليد علي، جنى علاء محمد، مارفيل يوحنا سمير، كيفين سامح عدلي، وكريم وائل محمد.

وأوضح تايسون أن فريق المنيا للسباحة مكون من 15 لاعباً ولاعبة منهم ثلاث سباحين شاركوا الأسبوع الماضي في المنافسات الأخيرة التي أقيمت بالقاهرة، كما سيشارك منهم 12 فقط في منافسات أول أيام البطولة غداً.