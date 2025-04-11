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الجمعة 11 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية خاصة للسعيد وشلبى وناصر ماهر على هامش مران الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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أدى عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
 

حرص الجهاز الفني على وضع برنامج تأهيلي خاص للثلاثي خلال مران اليوم لتجهيزه بالشكل الأنسب لمباراة حرس الحدود المقبلة في الدوري.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

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