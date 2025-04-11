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الجمعة 11 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات خاصة للاعبى الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة بطل جنوب إفريقيا

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


كما خاض اللاعبون فقرة فنية تحت إشراف الجهاز الفني لتنفيذ بعض الجوانب الخططية استعداداً للمباراة المقبلة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.
من جهة اخرى يستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

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