الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة، حيث شهد الأسبوع الماضي فعاليات مكثفة واستمرارًا للقاءات مع القطاع الخاص للترويج لجهود الحكومة من أجل تعزيز الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتحفيز الشراكات الدولية.



زيارة الرئيس الفرنسي لمصر

خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لمصر، تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الإطار وقّعت الحكومة مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.

كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية"، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية"، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.

اللجنة المشتركة المصرية المجرية



خلال الأسبوع، انعقدت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وعدد من الوزراء والجهات المعنية، حيث شهدت اللجنة وقع الوزيران بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا.

في ذات السياق، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة

كما انعقد منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 130 شركة، حيث استعرضت «المشاط» خلال المنتدى، تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر وجهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص؛ ودعت الشركات المجرية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر.

الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

عقب موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار استمرار الإجراءات الأوروبية لصرف الشريحة بموافقة البرلمان الأوروبي، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.

سفير مصر لدى الصين

استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية، حيث أشادت بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

الشراكة مع البنك الدولي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.

الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، و شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.



الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع الماضي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التي عقدت بدولة الكويت، ضمن وفد جمهورية مصر العربية يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتشهد الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.

خلال الاجتماعات شاركت في اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باعتبارها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى تلك المؤسسات بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

لقاءات سفراء كازاخستان ولاتفيا والسويد

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفراء دول كازاخستان ولاتفيا والسويد في مصر، حيث شهدت اللقاءات مناقشة تطور العلاقات الاقتصادية ومستقبلها في ضوء الأولويات المشتركة، وتعزيز آليات التعاون المشترك.

في سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات قمة «صوت مصر»، حيث استعرضت خلال القمة تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار "علم، إبداع، قيادة، مسئولية" لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، بحضور قيادات وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، وعدد من أعضاء البرلمان.