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الجمعة 11 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي

مران الزمالك
مران الزمالك
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  منح هذه المجموعة راحة من باقي فقرات المران، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة حرس الحدود المقبلة.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

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