تستر الأم.. حبس أب بتهمة تعذيب ابنتيه حتى الموت في الساحل

أمرت نيابة الساحل حبس أب وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه تعذيب ابنتيه حتى الموت بمنطقة الساحل ، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت بدفن الجثتين عقب إنهاء تقرير الصفة التشريحية.



اعترفات الأم والتستر على الجريمة



وقالت الزوجة أنها لم تتوقع أن يقوم الاب بقتل الفتاتين لكنها لم تستطيع التحكم في في غضبه ، وحلق شعر رؤوسهن، وظل يعتدي عليهما باستخدام عصا خشبية حتى لفظت أنفاسهما الأخيرة بين يديه وأنها تسترت على زوجها خشية من فضح أمرهما وضبطهما وفرا هاربين.

بلاغ بمصرع فتاتين على يد والدهما بالساحل

وتلقي قسم شرطة الساحل، بلاغا يفيد بوجود جثتين بدائرة القسم وانتقلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارتي إسعاف، وبالفحص والتحريات تبين العثور على الجثتين متجردين من ملابسهما وبهما آثار تعدى وتعذيب، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتوصلت التحريات إلى أن الأب وراء ارتكاب الواقعة بمشاركة الأم.



ضبط المتهم وزوجته



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكان اختباء الزوجان، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم إلقاء القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

اعترف الاب بارتكاب واقعة التعذيب

وكشفت التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن أن الأب اعترف بارتكابه الجريمة ، وأنه تمني أن يلتحقوا بكلية الطب كما رسم بخياله .



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.