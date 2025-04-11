الكرملين: موسكو وواشنطن تنخرطان في عمل بالغ الدقة للبحث عن أسس للتسوية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان عملهما الدقيق بشأن تطبيع العلاقات والبحث المشترك عن أسس للتسوية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين متحدثًا عن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إلى روسيا، أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية "يستمر العمل، عمل دقيق للغاية، ويتم تبادل الآراء والمواقف. ولا داع هنا توقع اختراقات. عملية تطبيع العلاقات جارية، والبحث جارٍ، إذا جاز التعبير، عن أسس للدخول في مسار التسوية حول أوكرانيا".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى روسيا، مشيرا - في نفس الوقت - إلى لقاء مرتقب سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأردف قائلا: "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا، والتي ستصبح لاحقًا معروفة للرئيس ترامب".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، قد ناقشا، خلال اتصال هاتفي في 18 مارس الماضي، سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وشروط منع التصعيد، وعددًا من القضايا الدولية الأخرى، واتفقا على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل.