الجفالى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

واصل التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

خاض اللاعب تدريبات تأهيلية مكثفة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

كان الجفالي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب بسببها عن مباريات الفريق الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.