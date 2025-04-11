موسكو: لافروف يجتمع غدًا بنظيره التركي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سجتمع بنظيره التركي هاكان فيدان، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر عقده، غدًا السبت.

وذكرت الخارجية في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء تاس الروسية "أن كبير الدبلوماسيين الروس سيرجي لافروف سيشارك غدًا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي تلبية لدعوة نظيره التركي هاكان فيدان".

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، موضحًا أنه على رأس هذه القضايا "الأزمة في غزة والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط".

كما سيتطرق الجانبان إلى الوضع في سوريا مع الأخذ في عين الاعتبار الاهتمام الكبير الذي توليه تركيا للشأن السوري، بحسب البيان.

وبحسب المصادر التركية، سيعقد على هامش المنتدى اجتماعًا لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان مع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية.

وتتوزع أعمال المنتدى على جلسات مختلفة تناقش قضايا الأمن والسياسة والاقتصاد ومكافحة الإرهاب.