الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس جمعة ختام الصوم بكنيسة مار جرجس

ترأس صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلوات القنديل العام، وقداس جمعة ختام الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالقصيرين.

شارك في الصلوات الأب مجدي زكي، والأب جواو جبريال، راعيا الكنيسة، حيث ألقى عظة الذبيحة، معبرًا عن سعادته بتواجه في الرعية.

وتأمل البطريرك في سر مسحة المرضي، وأهميته كسر من الأسرار المقدسة، والتي هي إشارة إلى أن الله معنا في كافة الظروف خاصة الاوقات الصعبة، أو المرض، ولا يتركنا.

وتطرق الأنبا إبراهيم إسحق في كلمته إلى "كما نحن كذلك أيامنا"، فعندما يتغير قلب الانسان بالنعمة، يُغير الأيام، مختتمًا العظة الروحية بتهنئة الحاضرين بختام مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، وحلول أسبوع الآلام المقدس، واقتراب عيد القيامة المجيد، داعيًا إياهم إلى المشاركة الدائمة في الكنيسة.