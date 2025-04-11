محافظ القاهرة: وضع ملصقات تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة بجميع المواقف

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكانت الزيادة ١٠% على معظم الخطوط، ولم تتجاوز ١٥% فى الخطوط الطويلة .

وقال إنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين ، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين .

تعريفة الركوب الجديدة

وأشار د. إبراهيم صابر إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .

وأكد قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

متابعة مستمرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين .

نواب محافظ القاهرة

رافق الوزيرة و المحافظ في جولتهما اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالى مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة ، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.