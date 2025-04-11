ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات من السائقين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من المواطنين عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التي تم الإعلان عنها في جميع الخطوط بعد الزيادات الجديدة في أسعار المواد البترولية 

كما طلبت د.منال عوض من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات من السائقين والتواصل مع الخط الساخن وغرفة عمليات محافظة القاهرة ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن .

كما قامت د.منال عوض ومحافظ القاهرة بجولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود بالعاصمة للتأكد من توافر الحصص كاملة وعدم الاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء أو محاولة احتكارها لاستغلال المواطنين والالتزام بالأسعار المقررة ، وحرصت وزيرة التنمية المحلية على إجراء معايرة لطلمبات السولار والبنزين في المحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة منها بما يتوافق مع هو موجود على شاشة الطلمبات.  

وتم الإشارة إلى انتظام العمل في جميع المحطات ولا توجد أي تكدسات أو معوقات ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الجيدة لعمل محطات الوقود بالقاهرة وأخذ عينات من المحروقات بصفة دائمة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات ، وكذا تعاون غرفة عمليات مديريات التموين بالعاصمة مع الأحياء والمحافظة .

اسعار المواد البترولية التعريفة الجديدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية محافظ القاهره وزيرة التنمية المحلية