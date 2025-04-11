وزيرة التنمية المحلية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات من السائقين

طالبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من المواطنين عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التي تم الإعلان عنها في جميع الخطوط بعد الزيادات الجديدة في أسعار المواد البترولية

كما طلبت د.منال عوض من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات من السائقين والتواصل مع الخط الساخن وغرفة عمليات محافظة القاهرة ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن .

كما قامت د.منال عوض ومحافظ القاهرة بجولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود بالعاصمة للتأكد من توافر الحصص كاملة وعدم الاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء أو محاولة احتكارها لاستغلال المواطنين والالتزام بالأسعار المقررة ، وحرصت وزيرة التنمية المحلية على إجراء معايرة لطلمبات السولار والبنزين في المحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة منها بما يتوافق مع هو موجود على شاشة الطلمبات.

وتم الإشارة إلى انتظام العمل في جميع المحطات ولا توجد أي تكدسات أو معوقات ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الجيدة لعمل محطات الوقود بالقاهرة وأخذ عينات من المحروقات بصفة دائمة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات ، وكذا تعاون غرفة عمليات مديريات التموين بالعاصمة مع الأحياء والمحافظة .