القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس ورفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا مدفعيًا استهدف حيي السلام والمنارة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال ساعات الليل، كما قام بتفجير منازل سكنية في شمال وغرب مدينة رفح الفلسطينية، أقصى جنوب القطاع.

وأوضح جبر، خلال رسالته على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف ومنخفض في أجواء المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، مما تزامن مع إطلاق نيران مكثفة من المروحيات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، حيث تتواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يُسمى بمحور «ميراج».

وأشار إلى أن قوات الاحتلال طلبت من سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مثل خزاعه وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة، إخلاء مناطقهم والانتقال إلى ما وصفه الاحتلال بمناطق «الماوي» في الجهة الغربية للمدينة.

كما أضاف أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة المواصي في الجزء الغربي من خان يونس، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.