وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مواقف النقل الجماعى ومحطات الوقود

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم عددًا من مواقف النقل الجماعى ومحطات الوقود بالقاهرة وذلك للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية .

زيادة أسعار البنزين والسولار

تضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المرور على موقفى السيدة عائشة وعبدالمنعم رياض حيث استمعا من مدير الموقف إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالموقف فيما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط والتي تتراوح ما بين 10 % إلى 15 % ، بالإضافة إلى تعليق السيارات للتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة للمواطنين بالموقف .

وحرصت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر على التحدث مع عدد من المواطنين المترددين على موقفى عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة بخصوص تعريفة الركوب الجديدة ومدي إلتزام السائقين بالمواقف بها والتي تم طباعتها وتعليقها فى أماكن واضحة للجميع .