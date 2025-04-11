ads
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مواقف النقل الجماعى ومحطات الوقود

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم عددًا من مواقف النقل الجماعى ومحطات الوقود بالقاهرة وذلك للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية .

زيادة أسعار البنزين والسولار

تضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المرور على موقفى السيدة عائشة وعبدالمنعم رياض حيث استمعا من مدير الموقف إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالموقف فيما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط والتي تتراوح ما بين 10 % إلى 15 % ، بالإضافة إلى تعليق السيارات للتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة للمواطنين بالموقف .

وحرصت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر على التحدث مع عدد من المواطنين المترددين على موقفى عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة بخصوص تعريفة الركوب الجديدة ومدي إلتزام السائقين بالمواقف بها والتي تم طباعتها وتعليقها فى أماكن واضحة للجميع .

 

إبراهيم صابر محافظ القاهرة اسعار المواد البترولية التعريفة الجديدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تعريفة الركوب الجديدة زيادة أسعار المواد البترولية