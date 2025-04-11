بمشاركة النني.. عجمان يفرض التعادل على الجزيرة في الدوري الإماراتي

فرض فريق عجمان التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه الجزيرة الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب عجمان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة أمام عجمان، ولعب المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد خلال اللقاء، وكانت له تسديدة قوية ارتطمت بالقائم.

مباراة عجمان ضد الجزيرة

ورغم الأفضلية النسبية التي دانت لرفاق النني، وإضاعتهم للعديد من الفرص السانحة لتسجيل المزيد من الأهداف، إلا أن عجمان أظهر شخصية قوية ونجح في خطف نقطة ثمينة بفضل تغييرات مدربهم الحاسمة.

منذ صافرة البداية، سعى الجزيرة بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة إلى فرض سيطرته على مجريات اللعب، بينما اعتمد عجمان على الهجمات المرتدة السريعة والتحولات الهجومية التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة الثامنة، تمكن المحترف البرازيلي برونو كونسيساو من افتتاح التسجيل لفريق الجزيرة، بعدما تعامل بذكاء مع كرة داخل منطقة الجزاء وأودعها الشباك بصعوبة، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

ومع مرور الوقت، لجأ مدرب عجمان إلى إجراء تغييرات تكتيكية في الشوط الثاني، والتي منحت فريقه دفعة معنوية وأفضلية نسبية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ونجحت هذه التغييرات في تعديل النتيجة، حيث تمكن البديل روكي مارسيانو تشاتو من تسجيل هدف التعادل القاتل لصالح عجمان في الدقيقة 75.

أرقام النني مع الجزيرة

بذلك، شارك النني في 18 مباراة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 2 آخرين.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 31 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما وصل رصيد عجمان إلى 27 نقطة، في المركز التاسع.