أسعار ومؤشرات العملات الرقمية.. ارتفاعات قوية تقودها بيتكوين وسولانا

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 أبريل تحركات ملحوظة، تميزت بارتفاعات جماعية في أسعار معظم العملات المشفرة، مدفوعة بحالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين.

بيتكوين تستعيد الزخم

واصلت عملة بيتكوين (BTC) صعودها، مسجلة سعرًا قدره 82,716.5 دولارًا بارتفاع نسبته 4.13% خلال الـ24 ساعة الماضية، رغم تراجع أسبوعي طفيف بنسبة 0.43%.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملة نحو 1.64 تريليون دولار، بحجم تداول يومي يقدّر بـ 43.99 مليار دولار، ما يعكس سيطرتها على 44.69% من السوق.

إيثريوم تعزز مكاسبها

كما صعدت إيثريوم (ETH) بنسبة 4.00% لتسجل 1,570.60 دولارًا، رغم خسائر أسبوعية بلغت 12.77%. بلغت القيمة السوقية لها حوالي 188.87 مليار دولار، وحجم تداولها بلغ 17.98 مليار دولار، مستحوذة على 19.02% من السوق.

تيثر تحافظ على الاستقرار

واصلت العملات المستقرة أداءها المتماسك، حيث تم تداول تيثر (USDT) عند 0.9994 دولارًا بارتفاع طفيف نسبته 0.01%، وقيمة سوقية قاربت 144.27 مليار دولار، مع سيطرة على 76.46% من حجم تداول العملات المستقرة.

سولانا تقفز بقوة

سجلت سولانا (SOL) أحد أقوى أداءات اليوم، مرتفعة بنسبة 9.56% لتصل إلى 119.881 دولارًا، بدعم من تداولات نشطة بلغت 4.20 مليار دولار، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.85%، ما رفع قيمتها السوقية إلى 61.90 مليار دولار.

أبرز العملات الرقمية الأخرى

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة 3.08% لتبلغ 2.0122 دولارًا رغم تراجع أسبوعي بـ 5.92%.

بينانس كوين (BNB) سجلت 585.60 دولارًا بصعود 2.31%.

كاردانو (ADA) قفزت بنسبة 5.15% لتصل إلى 0.6235 دولارًا.

دوج كوين (DOGE) ارتفعت بنسبة 5.30% إلى 0.159367 دولارًا.

تشاين لينك (LINK) ارتفعت بنسبة 6.08% إلى 12.60 دولارًا.

Avalanche (AVAX) حققت مكاسب بنسبة 7.33% عند 19.25 دولارًا.

العملات الأكثر نشاطًا

جاءت العملات الأكثر نشاطًا خلال اليوم وفقًا لحجم التداول والتقلبات على النحو التالي:

بيتكوين واصلت تصدرها للسوق بأداء قوي بلغ +4.13%.

سولانا ارتفعت بشكل بارز بنسبة +9.56%.

دوج كوين حققت مكاسب بنسبة +5.35%.

ريبل وإيثريوم واصلت تسجيل المكاسب بنسبة تجاوزت +3% و**+4%** على التوالي.

اتجاه السوق العام

يعكس النشاط في السوق اليوم حالة من الإيجابية والتعافي، مدعومة بعمليات شراء قوية على العملات الكبرى، ما ساهم في ارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية. ورغم بعض التراجعات الأسبوعية في عدد من العملات، إلا أن الحركة اليومية تشير إلى احتمالات مواصلة الارتفاع إذا استمر الزخم الحالي.