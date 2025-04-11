خاص.. ملاعب الدفاع الجوي والكلية الحربية وهيئة قناة السويس جاهزة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ملاعب الدفاع الجوي والكلية الحربية وهيئة قناة السويس جاهزة لاستضافة كاس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر نهاية ابريل الجاري.

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز ان إستاد القاهرة الدولي في الصورة لاستضافة الافتتاح أو نهائي كاس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين وزارة الشباب واتحاد الكرة والشركة المتحدة والجهات المعنية لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر كما هو معتاد فى الآونة الأخيرة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تملكه مصر من بنية تحتية ومنشآت رياضية علي اعلي مستوى جعلت جميع الاتحادات القارية والدولية تتسابق لإقامة البطولات في مصر .