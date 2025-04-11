لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري برئاسة سوزان القليني

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة بحضور عضوات وأعضاء اللجنة وعزة عبد الحي مديرعام إدارة الاعلام بالمجلس.

افتتحت الدكتورة سوزان القليني الاجتماع بالترحيب بالحاضرين، وتوجهت بالشكر الي كل القائمين علي رصد صورة المرأة في الدراما الرمضانية من أعضاء اللجنة ومن إدارة الاعلام بالمجلس

وتطرقت الدكتورة سوزان الي استراتيجية مصر 2030 التي ترتكز علي 4 ركائز أساسية هي: التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية الاجتماعية مؤكدة ان الوعي الاجتماعي يعتبر من ضمن الاستراتيجية الوطنية 2030 واشارت الي ضرورة توعية المجتمع بكيفية انتقاء المحتوي الدرامي الجيد .

تضمن الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها القضايا التي تمت معالجتها في بعض الأعمال الدرامية، وعرض اعضاء اللجنة مقترحات تتعلق بالندوات والأنشطة التابعة لخطة عمل لجنة الاعلام خلال الفترة القادمة.

كما تم الاتفاق علي عدة موضوعات منها تحديث الكود الاعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الأعلام بحيث يتضمن كل ما هو جديد في مجال الأشكال الإعلامية الجديدة مثل البودكاست و التكنولوجيا الحديثة الانتاج بالذكاء الاصطناعي .

كذلك اقتراح مجموعة من الندوات التوعوية تنفذ في إطار حملة "بالوعي نحميها ".