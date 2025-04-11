الجونة يحبط ريمونتادا زد بفوز في الدوري بـ10 لاعبين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، فوزًا صعبًا على مضيفه زد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

بدأت مباراة زد ضد الجونة، بأفضلية نسبية من لاعبي الفريق الساحلي على المستوى الهجومي، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحداثًا مثيرة.

مباراة زد ضد الجونة

تعرض محمود حسونة لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 25، بعد العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة تدخل عنيف على لاعب زد.

وبـ10 لاعبين، تمكن فريق الجونة من هز شباك زد في الدقيقة 28، عن طريق فيفور أكيم، الذي استغل خطأ فادحًا من مدافعي زد، ونجح في استخلاص الكرة وانطلق داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة على زد بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، كثف زد محاولاته الهجومية حتى نجح في إدراك التعادل بهدف مبكر في الدقيقة 54 عن طريق شادي حسين.

ولكن من هجمة مرتدة سريعة لفريق الجونة، استطاع أوجو صامويل تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليعيد كتيبة علاء عبدالعال للمقدمة من جديد.

ونجح الجونة في التصدي للهجوم القوي من فريق زد على مرمى محمد علاء، وسط استبسال دفاعي والتزام خط دفاع منظم، ليحبط ريمونتادا زد رغم النقص العددي، وتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد زد عند 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب مجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز، بينما رفع الجونة رصيده إلى 23 نقطة في وصافة الترتيب.