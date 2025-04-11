الإصلاح والنهضة: نسعى إلى تأهيل كوادر شابة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب بدأ في إعداد خطة استراتيجية شاملة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوة، وترتكز الخطة على عدة محاور، أهمها تأهيل كوادر شابة واعية تمتلك خلفية سياسية واجتماعية تمكنها من التفاعل مع احتياجات المواطنين.

وأضاف “عبد العزيز”، أنه قد أنشأ الحزب لجانًا متخصصة لاختيار المرشحين بعناية، بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على تقديم رؤية واضحة داخل البرلمان، كما أطلق الحزب برنامجًا تثقيفيًا لكوادره، يضم تدريبات في التشريع والمراقبة والاتصال الجماهيري

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يسعى إلى تمثيل يعكس نبض الشارع المصري ويؤمن بالتغيير السلمي من داخل المؤسسات، مضيفًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من البرلمان.