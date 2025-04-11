وزير الخارجية يلتقي نظرائه من رواندا وبوركينا فاسو وبنين لتعزيز التعاون الإفريقي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع وزراء خارجية كل من رواندا، وبوركينا فاسو، وبنين، في سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي عُقدت على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

تمحورت اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، حيث تناولت المباحثات آليات دفع التعاون المشترك في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التنمية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات.

شهدت الاجتماعات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم جهود الاستقرار ودفع الحلول السلمية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص مصر على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من التزام مصر بدورها الفاعل في دعم العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

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